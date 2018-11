Violenza scioccante in centro a Milano: uomo uccide un altro a colpi di bicicletta dopo una lite

Milano choc, uomo uccide a colpi di bicicletta

L’ha ucciso a colpi di bicicletta, dopo una violenta lite, in pieno centro a Milano, vicino all’Arco della Pace.

Un fatto scioccante quello avvenuto ieri sera adove unattorno alle 19 dopo essere stato colpito con, probabilmente da un salvadoregno ora sotto indagine.

Una rissa fra clochard, e quando accorrono le persone richiamate dalle grida, per il 41enne è tardi. L’uomo ha subito delle gravi ferite a testa, mandibola e trachea. Giace a terra, la testa spaccata e il volto tumefatto; i soccorritori cercando di rianimarlo ma l’uomo muore per un arresto cardiaco sul posto. Vicino vaga un salvadoregno di 22 anni, che gira a torso nudo e sembra in stato di alterazione: viene portato via in ambulanza.

Arrestato salvadoregno di 22 anni

Non si sa che cosa abbia scatenato la rabbia e la furia del 22enne. Il salvadoregno però ha colpito a suon di calci, pugni ed usando anche una mountain bike lo sfortunato 41enne, fino ad ucciderlo.

La polizia ora sta vagliando la posizione del salvadoregno che avrebbe tentato di fuggire dopo il fatto. Infatti poco prima del brutale omicidio il giovane avrebbe dicusso con il tunisino in modo abbastanza veemente. Dopo la lite, sarebbe subito scattata la violenta aggressione. Ora sul fatto sta indagando l’Ufficio prevenzione generale della Questura con i colleghi della Scientifica. Si stanno raccogliendo testimonianze e si stanno sequestrando le immagini della videosorveglianza presenti in zona.

