Auto fuori strada nella notte: morti due ragazzi di 24 e 31 anni, illesa un’altra giovane 

Auto fuori strada, morti due ragazzi

Tragedia a Catanzaro, dove un’auto è finita fuori strada uccidendo due ragazzi di 24 e 31 anni. Una terza ragazza di 30 anni, B.L., è invece rimasta indenne. Il fatto è avvenuto la notte scorsa sulla statale 180 al km 4, in località Ertogrande, tra Sersale e Cropani (Catanzaro).

Carmine Sinatore, 31 anni, e Tommaso Iaquinta, 24 anni, sono deceduti in un terribile incidente stradale. I tre stavano viaggiando a bordo di una Nissan Micra quando il ragazzo al volante ha perso il controllo. Ad ora non sono ancora note le cause per cui il giovane abbia perso la guida della macchina, che mentre si trovava in piena curva è uscita di strada.

Il conducente è stato sbalzato fuori dall’auto ed è morto. Anche il secondo ragazzo è stato estratto senza vita dall’abitacolo.

Non c’è stato nulla da fare per i due giovani

Secondo le prime testimonianze raccolte, i tre giovani stavano rientrando da una festa di compleanno che si era tenuta a Sersale quando hanno perso il controllo della vettura. L’impatto dell’auto stato estremamente violento. I soccorsi sono arrivati prontamente sul posto, le ambulanze assieme ai vigili del fuoco, ma per le due vittime non c’è stato nulla da fare. Illesa miracolosamente, invece, la 30enne.

Le due vittime e la giovane che si è salvata erano tutti di Cropani. Ora la polizia stradale indaga per verificare le cause dell’incidente.

