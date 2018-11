Tutto pronto per la festa di laurea, ma Patrick nasconde un segreto: è tragedia

Tutto pronto per la festa di laurea, ma Patrick si uccide a causa di un segreto

Gli amici ed i parenti di Patrick erano al settimo cielo, oggi si sarebbe dovuta tenere ad Urbino la seduta di laurea che lo avrebbe fatto diventare dottore a soli 23 anni e la sera il ragazzo avrebbe festeggiato con gli amici. Quella che doveva essere una giornata perfetta, però, si è tramutata in tragedia quando il laureando si è buttato dal balcone ed è morto: mentre tutti erano in salotto a ridere e scherzare lui si è chiuso la porta della cucina alle spalle, ha lasciato un biglietto sul tavolo della cucina ed è uscito in balcone, poi, quando ha sentito il padre che bussava alla porta, si è gettato di sotto.

Solo successivamente si è scoperto che Patrick aveva mentito sulla seduta di laurea e che quel titolo lo avrebbe forse preso, ma per ottenerlo ci sarebbero voluti almeno due anni. Evidentemente il ragazzo viveva un disagio di fondo e temeva che le sue bugie avrebbero deluso i suoi genitori: era stato lui stesso ad inviare gli inviti per la laurea, lui a volere che parenti e amici fossero presenti nel salotto in quel preciso giorno, probabilmente per vederli tutti insieme un’ultima volta prima di suicidarsi.

Gli investigatori, arrivati sul luogo dopo la tragedia, hanno trovato sul computer del ragazzo alcuni video, uno in particolare in cui si scusava e spiegava che era giunto il momento di farla finita. Gli investigatori pensano che il video risalga allo scorso settembre e che, quindi, la decisione di porre fine alla propria vita era stata presa da tempo. Il ragazzo avrebbe atteso il giorno propizio per riunire tutti e vederli un’ultima volta prima di compiere il gesto estremo. La premeditazione del gesto è confermata anche dal fatto che il biglietto lasciato sul tavolo della cucina su cui si leggeva: “Vi ho voluto bene, un saluto a tutti, non dispiacetevi per me”, fosse stato scritto al computer e stampato.

