Matteo Salvini età, altezza e vita privata: tutto ciò che c’è da sapere sul vice premier

Matteo Salvini: età, altezza, vita privata e tutto ciò che c’è da sapere sul vice premier

Se siete degli utilizzatori di Google come motore di ricerca su internet (scelta obbligata se utilizzate uno smartphone android) vi sarete resi conto che in base alla chiave di ricerca immessa (Leonardo Di Caprio, Emily Ratajkowki etc) vi spunteranno a fondo pagina delle tematiche correlate. Tale tematiche correlate si riferiscono alle ricerche più frequenti fatte dagli utenti su un dato argomento o personaggio, quindi ci è venuto in mente che potrebbe essere utile a molti raccogliere tali informazioni in un unico articolo, in modo da soddisfare in toto la curiosità dei nostri lettori (in molti casi anche utenti Google) sul personaggio o sull’argomento che più gli interessa in un preciso lasso di tempo.

Data la popolarità raggiunta in questi ultimi mesi ci siamo aggregati alla scelta del nuovo programma Rai ‘Alla lavagna‘ di iniziare con Matteo Salvini (nel nostro caso, nessun intento propagandistico) questa rubrica dedicata a scoprire i personaggi pubblici, con il personaggio politico del momento. Di seguito dunque troverete le risposte alla ricerche più frequenti degli utenti sul vice premier.

Matteo Salvini: età, altezza, vita privata e tutto ciò che dovete sapere

Ad alcuni sorprenderà sapere che le ricerche più frequenti su Matteo Salvini non sono le sue attività politiche, le dichiarazioni controverse su migranti o le polemiche che gli ruotano attorno, bensì i dettagli più intimi della vita priva e persino quelli anagrafici. Cominciamo quindi con qualche dettaglio anagrafico: Matteo Salvini è nato a Milano il 9 marzo del 1973 ed è alto 1,83 m. A 12 anni ha partecipato al programma ‘Doppio Slalom’, è uno sfegatato tifoso del Milan sin da piccolo ed è entrato a fare parte della Lega nel 1990, prima di concludere gli studi al liceo Classico. Il primo incarico di rilievo lo ottiene nel 2004 diventando parlamentare europeo.

Per quanto riguarda la vita sentimentale recente sicuramente tutti sapranno che la chiacchieratissima relazione con Elisa Isoardi è terminata, ma prima della modella il premier aveva avuto due compagne storiche: la prima è stata Giulia Martinelli madre della prima figlia Mirta, mentre la seconda è stata Fabrizia Ieluzzi, ex moglie da cui ha avuto la seconda figlia.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews