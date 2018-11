Mercoledì 14 novembre 2018: stasera in tv Matrimonio a Parigi, Harry Potter e l’ordine della fenice, End of the World: Atto finale e Il discorso del re

Harry Potter e l’ordine della fenice (Italia 1): Quinto anno ad Hogwarts per i giovani maghi Harry, Hermione e Ron …Voldemort è ritornato. Nessun membro del Ministero della Magia sembra, o vuole, crederci. Il ministro delle istituzioni magiche, Cornelius Caramell, è fermo nel suo voler arginare in tutti i modi coloro che oseranno affermare il contrario. Harry, sopravvissuto con il cugino Dudley all’attacco di due Dissennatori, viene espulso da Hogwarts per avere usato impropriamente la magia davanti a un babbano. Durante il processo che dovrà decidere le futuri sorti del giovane, Silente riesce abilmente a far reintegrare il ragazzo…

End of the World: Atto finale (Cielo): Azione e divertimento in un disaster-movie apocalittico. Un gruppo di cinefili appassionati di fantascienza deve salvare la Terra che rischia di essere annientata da una tempesta solare.