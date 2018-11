Napoli, party horror di Halloween all’interno della Chiesa di San Gennaro all’Olmo: le foto trapelano online

Party horror nella chiesa a Napoli, è choc

Un. Non si tratta di una leggenda ma è avvenuto veramente: il, nella chiesa di San Gennaro, centro storico di Napoli, si è tenuta una festa di Halloween proprio nell’edificio sacro. Un, senza il minimo rispetto per l’edificio sacro.

Fra gente che ballava sull’altare maggiore della chiesa, alcol, abiti succinti, parodie della messa, si è anche svolta una rappresentazione teatrale con tanto di impiccagione simulata.

Scandalo: ritirata la concessione alla fondazione che la gestiva

Un vero scandalo, perché la chiesa di San Gennaro all’Olmo (dove venne battezzato Giambattista Vico) non è affatto un edificio sconsacrato, come si ritiene. Quanto avvenuto quella notte sarebbe rimasto nell’ombra, e non sarebbe trapelato, se le fotografie della serata non avessero cominciato a fare il giro del web.

Fotografie di ragazze vestite in modo succinto che ballavano sugli alatri del Cinquecento, un bar nell’angolo della chiesa vicino alla postazione del Dj. Insomma, una vera e propria festa scioccante, senza il minimo rispetto per la sensibilità dei credenti.

L’arcidiocesi partenopea ha immediatamente comunicato per iscritto alla Fondazione Giambattista Vico, a cui è affidata la chiesa di San Gennaro all’Olmo che l’accordo di gestione è rescisso immediatamente. Spettava l’ente affidatario, infatti, impedire che simili attività si svolgessero nella chiesa. Ora addirittura c’è chi pensa che il Papa potrebbe rimuovere il vescovo di Napoli dopo un tale scandalo.

