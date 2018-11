Voragine si apre all’improvviso sul marciapiede: donna viene risucchiata al suo interno – VIDEO

Voragine si apre all’improvviso sul marciapiede: donna risucchiata al suo interno

Quanto successo ad una donna cinese durante ad una passeggiata su un marciapiede rientra di diritto tra gli incubi peggiori che infestano le notti insonni. La malcapitata cittadina stava infatti camminando a passo spedito su un marciapiede quando il terreno sotto i suoi piedi è svanito ed ha fatto posto ad una voragine che l’ha risucchiata al suo interno.

La scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza che da sulla strada. Nel video, successivamente postato sul youtube, è possibile vedere l’esatto momento in cui la donna sente mancare il terreno sotto i piedi e sbilanciata cade in avanti sbattendo la testa contro l’asfalto. In un secondo momento il progressivo crollo della pavimentazione la trascina in una voragine di circa 3 metri.

Voragine risucchia donna al suo interno: soccorsa e portata in ospedale

Secondo quanto si apprende dai quotidiani locali, l’incidente si è verificato in una delle vie del centro di Lazhou (Cina). In un primo momento non è stato possibile soccorrere la sfortunata donna a causa del progressivo cedimento della pavimentazione, ma qualche minuto dopo i presenti sono riusciti a riportarla in superfice. In seguito la vittima dell’incidente è stara portata in ospedale dove è stata medicata per una frattura alle costole.

Al momento la polizia sta investigando sulle possibili cause dell’improvviso crollo della pavimentazione. Solitamente una voragine è causata dal deterioramento del materiale chimico che compone gli strati superficiali dell’asfalto. Ad accelerarne il processo potrebbero essere state delle piogge intense o una mancata manutenzione.

