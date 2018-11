Zingaretti: “Salvini sgombera Baobab? Adesso sgomberi il palazzo di Casapound” (dove vivono 18 famiglie italiane) 

“Salvini sgomberi le famiglie italiane”

Zingaretti, presidente della Regione Lazio del PD, ha chiesto a Salvini di procedere allo sgombero delle 18 famiglie italiane in difficoltà che occupano illegalmente un palazzo a Roma, sotto la “custodia” di Casapound.

Questa provocazione arriva il giorno dopo che Salvini ha fatto sgomberare il centro sociale e tendopoli Baobab, che accoglieva decine di immigrati molti dei quali senza neppure documenti e in stato di clandestinità, e luogo dove una settimana fa una donna era stata stuprata.

Una provocazione inutile

“Salvini sgombera i migranti del Baobab (senza offrire alcune soluzione di accoglienza temporanea e quindi senza nessuna risoluzione del problema). Ci aspettiamo la stessa fermezza nel liberare l’immobile occupato abusivamente a Roma da anni da Casapound. Perchè se la legalità vale solo per alcuni diventa arbitrio e ingiustizia”Anche Alessia Morani, PD, raccoglie la provocazione si Twitter e così Laura Boldrini.

Quello che però i vari esponenti del PD sembrano non prendere in considerazione è che Baobab è stato sgomberato (per la 22esima volta) in quanto ospita persone che non hanno titolo di restare sul territorio nazionale, e quindi consiste in un pericolo per la sicurezza pubblica.

L’edificio occupato da Casapound ospita invece 18 famiglie italiane che non hanno mai dato problemi e che versano in stato di difficoltà e non hanno altre soluzioni abitative. La giusta domanda, anziché sterili provocazioni e infantili “vendette” su delle famiglie italiane povere, sarebbe invece richiedere che lo Stato metta a disposizione di tutte le persone legali sul territorio delle soluzioni abitative per non essere costrette a occupare edifici per vivere in mezzo alla strada. Un’altra occasione persa. In ogni caso, Salvini ha garantito che si procederà anche allo sgombero dello stabile di CPI.

