Anzio: donna denuncia la scomparsa del marito, ma ciò che trovano i vigili in casa è terrificante 

Muore un uomo, scoperta una famiglia nel degrado ad Anzio

Una situazione di totale degrado, una terrificante scoperta quella fatta dai carabinieri di Roma dopo che si sono recati a casa di una donna che aveva denunciato la scomparsa del marito. Il fatto è avvenuto a Lavinio, frazione del comune di Anzio.

Ladopo che non l’aveva visto tornare a casa. Così i carabinieri si sono recati a casa loro per un controllo, ed hanno scoperto

Il 69enne, ex operaio della Fiat in pensione, era a qualche metro da casa, dalla moglie e dalla famiglia, nel suo giardino. La donna non si era accorta che il marito era morto, per cause naturali, lì vicino a lei.

Bambini denutriti, non andavano a scuola

Ma l’orrore non finisce qua: quando i vigli sono entrati in casa hanno trovato cumuli di rifiuti dentro l’abitazione, nonché in giardino. I quattro figli della coppia, tutti fra i 7 ed i 9 anni, erano sporchi e denutriti, vestiti di stracci. Insomma, una vera e propria situazione di degrado totale per questa famiglia che viveva in pessime condizioni igieniche.

La famiglia si è trasferita dal Piemonte perché temeva che i servizi sociali gli portassero via i figli. Così vivevano praticamente nell’invisibilità e nascosti, con i figli che non andavano neppure a scuola, denutriti e senza igiene.

I bambini sono stati visitati dal pediatra e nonostante tutto sarebbero in buone condizioni di salute. Ora sono stati affidati dal Tribunale per i minorenni ad alcune strutture specializzate.

