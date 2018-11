Firenze, famiglia con tre figli piccoli vive in auto: l’appello alle istituzioni, “Trovategli una casa”

Famiglia con tre figli vive in auto a Firenze

A Firenze, una famiglia con tre bambini piccoli è costretta a vivere in auto perché non ha più un tetto.

Una vera e propria tragedia, una delle tante che costellano l’Italia, spesso silenziose e spesso ignorate. Armando e Valentina e i loro figli tutti minorenni: questa è la famiglia costretta a vivere in auto al freddo con i tre bambini, perché rimasti senza una casa.

La vicenda è stata portata alla luce da un’emittente locale, Lady Radio, che per prima ha intervistato la mamma dei tre ragazzini, poi ripresa dai principali siti di news italiani . La, in uno degli alloggi a canone calmierato (ma non troppo: infatti il canone era troppo alto per famiglie con difficoltà abitative). Ma la

Armando ora lavora come cuoco in una cooperativa, ma lo stipendio non basta per pagare l’affitto.

“Le istituzioni gli diano una casa”

“Da dieci giorni dormono in macchina in un parcheggio all’Isolotto: padre, madre e i loro tre figli tutti minorenni. Cosa fa il Comune di Firenze per aiutare questa famiglia che non ha più un tetto sotto al quale dormire?” si domanda il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Si tratta di una storia drammatica, resa ancora più dura dalla presenza di tre bambini. Mi chiedo come sia possibile che a distanza di giorni, ancora non sia intervenuto nessun ufficio comunale per trovare una rapida soluzione al caso di Armando, Valentina e dei loro tre bambini. Nessun Paese e nessuna città può dirsi civile se consente situazioni del genere. Il Comune di Firenze ha centinaia di abitazioni affittate a prezzi poco più che simbolici, e alloggi popolari: il sindaco Nardella si attivi per dare un tetto a queste persone” conclude Stella.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews