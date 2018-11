Ilary Blasi irriconoscibile senza trucco: ecco come appare la conduttrice del GF nelle foto di Oggi

Ilary Blasi irriconoscibile senza trucco nelle foto del settimanale ‘Oggi’

Siamo abituati a vedere ed ammirare Ilary Blasi nelle dirette del Grande Fratello Vip o in contesti televisivi in cui la bella moglie di Francesco Totti utilizza trucco e parrucche per modificare il suo look in base alla serata. Fa quindi strano immaginarla nella vita di tutti i giorni mentre fa la spesa o si rilassa, magari per una volta senza l’assillante esigenza di truccarsi per le telecamere. Se vi siete chiesti come potrebbe apparire la bella Ilary senza trucco, ecco che il settimanale di gossip ‘Oggi’ vi fornisce una risposta pubblicando una foto che la ritrae senza un filo di trucco e senza le ormai tradizionali parrucche.

Ilary Blasi immortalata senza trucco

Nella foto in questione, postata su internet dalla pagina Instagram ‘Gossipetv’, la bella Ilary è quasi irriconoscibile: il viso sembra scavato, il colorito pallido e gli occhi meno grandi ed in risalto del solito. Inutile dire che la foto ha generato innumerevoli commenti da parte di donne che non attendevano altro che una foto del genere per commentare negativamente la povera Ilary. C’è chi scrive: “Una morta” e chi ancora: “Indubbiamente perde molto al ‘naturale’, e tra l’altro essendo piena di ialuronico, labbra rigonfie e varie non potrebbe mai presentarsi acqua e sapone”. Per fortuna c’è anche chi la difende e dopo aver tacciato i critici come invidiosi, scrive: “Sempre bellissima”.

