Ilenia Pastorelli: “Il mio sedere su un sito per adulti? Ci sono rimasta un po’ così”

Divenuta nota al pubblico dopo la partecipazione al ‘Grande Fratello‘, Ilenia Pastorelli ha lavorato da giovanissima come modella, ma la sua passione è sempre stata quella di recitare. Il suo desiderio è divenuto realtà proprio grazie al reality e nel 2016 è giunto anche il primo riconoscimento al suo talento con il ‘David di Donatello‘ come migliore attrice per l’interpretazione in ‘Lo Chiamavano Jeeg Robot‘. Questo natale la bella attrice romana tornerà sui grandi schermi con la commedia ‘Cosa fai a Capodanno’, pellicola che fa parlare di se prima ancora che esca nelle sale.

Il film parla di una coppia che finisce a sua insaputa in un capodanno per scambisti. La situazione paradossale servirà da motore per le scene comiche, ma anche come spunto di riflessione sul sesso, sulle dinamiche di coppia e su come la modernità influisce sulle stesse. Ma a far parlare del film non è tanto la trama quanto il fatto che il trailer è stato pubblicato su ‘Porn Hub’ con il sedere della protagonista in bella vista.

Ilenia Pastorelli: “Il mio sedere in un sito porno? Ci sono rimasta un po’ così”

Ospite del programma radiofonico ‘I Lunatici‘ su Radio Rai 2, Ilenia ha parlato della pellicola in uscita e quando le hanno chiesto se farebbe uno scambio di coppia con il suo fidanzato, lei ha risposto: “Se il mio compagno mi proponesse lo scambio di coppia gli darei un calcio sui testicoli. A parte che il fidanzato non ce l’ho, ma non sono ancora per certi tipi di coreografia”. L’attrice spiega poi di credere ancora nell’amore vero e di attendere quindi la persona giusta per creare una famiglia: “Io di mio, da sola, ho trovato il mio centro. Sto bene anche da sola, ho trovato il mio equilibrio, se instauri una relazione con un’altra persona è per stare meglio, non peggio”.

I conduttori a questo punto la stuzzicano sulla presenza del traile del suo nuovo film sul sito per adulti e l’attrice risponde: “Quando l’ho saputo sono rimasta un po’ così, visto che nel trailer è presente il mio sedere in bella vista, quindi ho pensato mamma mia, chissà i film che ci faranno sopra. Speriamo di no”, quindi ha chiarito: “‘Cosa fai a Capodanno’ in realtà parla di altre tematiche, è presente la questione del sesso ma si fa riferimento anche a molto altro”.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews