Incidente pauroso sulla provinciale: l’auto prende fuoco, due persone muoiono avvolte dalle fiamme

Incidente pauroso sulla provinciale: passeggeri muoiono avvolti dalle fiamme

Spaventoso incidente sulla provinciale che collega San Giorgio a Castell’Arquato, all’altezza di Case Nuove (Piacenza) è costato la vita a due persone. Le vittime dell’incidente stradale stavano viaggiando a bordo di un fuoristrada quando, dopo uno scontro con un altro mezzo che viaggiava in direzione opposta, sono finiti fuori strada ed il mezzo si è ribaltato più volte in uno dei campi che costeggiano la stradale.

Poco dopo il violento scontro, il fuoristrada ha cominciato a perdere benzina ed il mezzo ha preso fuoco. I due passeggeri all’interno non hanno fatto in tempo ad abbandonare l’abitacolo e sono morti probabilmente per asfissia.

Auto prende fuoco, due persone muoiono avvolte dalle fiamme: le indagini

Quando i soccorsi sono giunti sul luogo del sinistro per le due persone all’interno del veicolo era troppo tardi. Spente le fiamme, infatti, gli operatori del 118 si sono sincerati delle loro condizioni e ne hanno dovuto dichiarare il decesso. Il guidatore dell’altro mezzo, rimasto gravemente ferito in seguito allo scontro, è stato portato d’urgenza all’ospedale di Piacenza, ma pare che non sia in pericolo di vita. Sull’incidente stanno indagando le forze dell’ordine, al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews