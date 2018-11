Milano, incidente nella metro fermata Uruguay: 14 i feriti, anche due bambini

Milano, incidente alla metro, 14 feriti

Incidente nella metro a Milano, alla fermata Uruguay. Ci sono diversi feriti, 14 in tutto secondo le ultime informazioni, fra i quali anche sei bambini.

Una frenata d’emergenza per un guasto

Le diverse persone rimaste ferite sono state colpite alla fermata della metropolitana Uruguay della linea Rossa. La circolazione è rimasta bloccata per un’ora e solo ora le cose stanno ornando alla normalità. L’incidente sarebbe stato causato da una

Il 118 sta soccorrendo una decina di persone. Uno è stato portato in pronto soccorso in codice giallo, per una sospetta frattura della gamba. Per la maggior parte delle persone però ci sono solamente mal di schiena, botte e contusioni: il 118 è sul posto e sta medicando i feriti. L’azienda regionale emergenza ha comunicato che “sono state valutate 14 persone di cui 2 bambini di 8 e 10 anni”.

L’asma, azienda tranviaria milanese, ha comunicato che a provocare la frenata sarebbe stato “il sistema d’emergenza, sollecitato dal rilevamento di qualche anomalia” e che la frenata è “bastata a far cadere quelle persone che magari non erano ben attaccate ai sostegni nelle carrozze”. Ora gli accertamenti sulla dinamica sono a carico della Polmetro della Polizia di Stato.

