Quali sono i Paesi più pericolosi al mondo per i viaggi? Ecco la Travel Risk Map 2019

È già disponibile online, e proprio a partire da oggi, la Travel Risk Map 2019: la mappa che consente di vedere quali siano i Paesi ritenuti più pericolosi al mondo in ottica destinazione di un possibile viaggio (anche di lavoro).

Si tratta di una mappa prodotta, ancora una volta come per le annate precedenti, da International SOS e Control Risks. Ma vediamo più nel dettaglio quali sono le zone indicate come “più calde” sulla carta.

Travel Risk Map 2019, nel mirino Asia, Africa e Sud America

Stando ai dati statistici presi in esame per la costruzione della Travel Risk Map 2019, le zone più pericolose della Terra (e da studiare bene nella programmazione di un viaggio di piacere o di lavoro) si troverebbero in Asia, Africa e Sud America.

Oltre a Indonesia, Repubblica Dominicana, Tailandia e le altre zone ovviamente da evitare causa guerra (Libia, Somalia, Afghanistan), rientrano nella lista dei luoghi a rischio anche alcune zone della Gran Bretagna. Nella lista nera anche l'”insospettabile” Svezia.

L’Europa, in generale, è un continente considerato come a basso rischio da questo punto di vista, fatte salve delle eccezioni quali Kosovo, Serbia, ed Ucraina. Il nord Europa ottiene la palma di zona più sicura del continente. Tra i Paesi vicini all’Europa ma extraeuropei sono a rischio Turchia e Russia.

La Travel Risk Map 2019 si occupa di considerare i rischi anche dal punto di vista della salute di un viaggiatore e della sicurezza dal punto di vista della percorrenza stradale. Per quanto riguarda il rischio di epidemie, grandissima è l’attenzione sul pericolo ebola in Congo e Paesi confinanti. Molte zone dell’Africa e dell’Asia sono, inoltre, ritenute poco sicure per via delle loro reti stradali.

