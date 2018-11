Stuprò una donna, assolto perché la vittima indossava il perizoma: è polemica social

La vicenda di undiper unaritenuta incredibile ed, sta scuotendo l’intera

Le donne irlandesi hanno organizzato una protesta– segnalata dall’hashtag #ThisIsNotConsent– che ha avuto il potere di infiammare l’intero Paese e di coinvolgere le alte sfere della politica: letteralmente parlando, dai social fino al Parlamento. Vediamo cosa sta accadendo, in questi istanti, a Cork e nel resto dell’isola.

Stupratore assolto in Irlanda: la vittima se la sarebbe cercata

Presunto stupratore assolto in Irlanda e con una motivazione che non sta passando, di certo, inosservata. La vittima una ragazza di 17 anni che, secondo Elizabeth O’Connel (il legale dell’imputato), si sarebbe andata a cercare lo stupro.

In che senso? Il legale ha mostrato in aula il perizoma, con dettagli in pizzo, molto provocante indossato dalla ragazza. Il tutto per far passare un messaggio molto pericoloso: la sensualità della giovane scagionerebbe lo stupratore, valendo così come attenuante.

Le donne irlandesi, indignatissime, hanno organizzato proteste molto forti in tutto il Paese: munite di cartelloni recanti scritte di condanna nei confronti di questa sentenza, le donne si sono riversate in strada portando dei perizomi da sistemare in terra.

L’indumento intimo è divenuto il triste simbolo della vicenda, inondando anche la rete, così come le calzature di colore rosso sono il simbolo della lotta alla violenza contro le donne.

Come a dire che le donne devono sentirsi libere di indossare i capi di abbigliamento che più aggradano loro senza per questo dover temere di essere assalite. Ruth Coppinger, esponente politica, ha portato un perizoma in Parlamento e ha denunciato lo sbaglio di dare la colpa alle vittime per gli abusi subiti per mano dei loro aguzzini.

Maria Mento

