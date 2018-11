Tunisino pregiudicato doveva essere espulso, invece fugge con una 17enne vicentina

Tunisino pregiudicato fugge con minore vicentina

Una. Angelica, questo il nome della ragazza, si è innamorata ditunisino pregiudicato per spaccio di droga e che avrebbe dovuto essere espulso.

Il condizionale è d’obbligo, perché Tarek si stava recando a Roma per essere rimpatriato in Tunisia ma l’aereo che avrebbe dovuto trasportare lui ed altri via dall’Italia ha avuto un guasto. Così lui è tornato a vicenda per prendere con sè la 17enne. I genitori di Angelica, a conoscenza dell’infatuazione della ragazza, le avevano proibito di vederlo ma lei è fuggita con l’uomo.

Sono molto sconvolti dal fatto che l’uomo sia riuscito a fuggire nonostante fosse colpito da un ordine di espulsione. Samanta, la madre di Angelica, ha anche detto che secondo lei le forze dell’ordine li hanno abbandonati. Ha aggiunto che tarek voleva portare Angelica in Tunisia per farle fare figli.

Tutto è finito bene: la ragazza è a casa

Tutto, però, è finito bene. Perché il caso di Angelica è stato portato di fronte a Chi L’Ha Visto dove Federica Sciarelli è riuscita a contattare Tarek.

L’uomo, rivolgendosi alla madre di Angelica, si è rifiutato di parlare con lei. Le ha detto: “Da noi sono gli uomini che parlano, non esiste che lo faccia una donna”. Questa è la risposta che il tunisino, Tarek, ha dato alla madre della ragazza. “Mi fa schifo parlare con te, non c’è un uomo con te?” le ha detto il tunisino. Ma alla fine, ha deciso di lasciare Angelica alla stazione di Vicenza mettendo fine alle ansie dei genitori. Dopo l’appello di Federica Sciarelli, il tunisino ha lasciato la ragazza alla stazione. Ora si spera che venga definitivamente espulso.

