Ancora una violenta scossa nella zona che ha generato l’allerta tsunami in Sicilia

Violenta scossa nella zona che ha generato l’allerta tsunami in Sicilia

Questa mattina, intorno alle 09:02 (ora locale) si è verificato un terremoto di magnitudo 5.0 a largo della costa occidentale del Peloponneso (Grecia) con epicentro nel Mar Ionio (queste le coordinate: (lat 37.51, lon 20.73 ) ed ipocentro a 20 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita in tutta la zona costiera della Grecia ma, a differenza di quella del mese scorso, non è stata percepita in Sicilia. Lo scorso 26 ottobre, infatti, un sisma di magnitudo 6.8 con epicentro nel Mar Ionio meridionale ha generato l’apertura di una faglia che ha comportato il sollevamento del livello del mare, per fortuna all’arrivo sulla costa di Catania, l’onda si era ridotta a pochi centimetri, un livello simile a quello generato dalla partenza di una barca.

Rischio sismico in Sicilia: i recenti terremoti e la paura tsunami dovuta al collasso dell’Etna

Il mese scorso è stato costellato di notizie riguardanti possibilità tsunami in Sicilia. Oltre alla faglia apertasi nel Mar Ionio, a preoccupare è stata la pubblicazione di notizie riguardanti un possibile collasso dell’Etna in mare. Tali notizie erano basate su uno studio scientifico pubblicato su una rivista specializzata che analizzava le conseguenze di un collasso di una parte del vulcano attivo più alto d’Europa, nel Mar Mediterraneo.

Gli articoli a riguardo hanno generato preoccupazione nella popolazione, così noi siamo andati ad intervistare un esperto per capire quali fossero i reali rischi e questo ha assicurato che le probabilità che si verifichi un collasso sono molto basse. Agli allarmismi ed all’allerta dopo il terremoto in Grecia si è aggiunta una scossa di magnitudo 5.0 verificatasi in provincia di Catania durante la notte. Per fortuna i residenti se la sono cavata con un brusco risveglio e con tanta paura, pochi i danni strutturali in alcuni paesi facenti parte della provincia siciliana.

