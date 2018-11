Bombola esplode in una galleria ferroviaria: scoppia un incendio, feriti 5 operai

Bombola esplode in una galleria ferroviaria: cinque operai feriti

Incidente sul lavoro sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno: nel corso della notte una bombola del gas è esplosa all’interno della galleria di Santa Lucia che si trova nel tratto ferroviario che conduce da Nocera inferiore a Salerno. La fiamma successiva ha investito un camion della ditta Salcef (ditta che svolge lavori di manutenzione per la Ferrovia dello Stato) ed i cinque operai che si trovavano in quel momento al suo interno per effettuare lavori di manutenzione. Sul luogo dell’incendio sono giunti i Vigili del Fuoco che si sono occupati di spegnere le fiamme e gli operatori del 118 che si sono occupati di medicare e portare in ospedale i 5 operai coinvolti nell’incendio. Secondo le prime informazioni giunte uno di loro sarebbe in condizioni gravi.

Esplosione nella galleria ferroviaria: traffico interrotto, s’indaga sull’accaduto

In seguito all’incendio (divampato intorno alle 2:30 di notte) la Ferrovia Italiana ha deciso di chiudere il tratto Napoli-Salerno per effettuare i lavori di manutenzione e verifica utili ad evitare che presentino ulteriori incidenti. La tratta Napoli-Caserta e Salerno-Nocera inferiore è stata dunque coperta con un servizio di autobus che integrerà il tratto metropolitano Napoli-Campi Flegrei. Per quanto riguarda i treni regionali verrà utilizzata la tratta che passa per Cava dei Tirreni, mentre i treni ad Alta Velocità saranno costretti a fermarsi a Napoli Centrale. Non è chiaro ancora cosa abbia causato lo scoppio della bombola, né quando sarà possibile riaprire il tratto ferroviario coinvolto nell’esplosione. Per il momento si propende per l’ipotesi dell’incidente, mentre si lavora alacremente per ristabilire il normale traffico sulla tratta Napoli-Salerno.

