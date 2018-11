Festino segreto con donne provocanti, il video arriva alle mogli e finisce male

Alcuni mariti argentini si erano messi d’accordo per fare un festino a base di alcol e belle ragazze all’insaputa delle moglie, il video del party però è finito in mano ad una delle mogli.

Dei giovani mariti argentini avevano organizzato un fine settimana all’insegna della baldoria senza coinvolgere le mogli. L’intento era quello di tornare per qualche giorno dei giovani spensierati e questo era anche il proposito che avevano condiviso con le mogli, ad eccezione del fatto che il loro concetto di spensieratezza prevedeva del divertimento sfrenato con altre donne.

Lasciate le consorti a casa con la scusa di un viaggio tra amici, gli uomini si sono invece diretti in una villa poco fuori città ed hanno cominciato il festino programmato con largo anticipo. Tutto sembrava andato per il meglio, ma dopo qualche settimana il video girato in quella occasione per ricordare l’evento è finito in mano ad una delle mogli.

Festino segreto, video compromettente finisce in mano alle mogli

Nel video in questione si vedono gli uomini che bevono alcolici e accanto a loro delle giovani donne in bikini che ballano e si strusciano, simulando persino atti sessuali. In preda all’ira la donna ha deciso di avvertire tutte le altre mogli, girando loro il video che aveva trovato. Nel giro di qualche giorno gli uomini si sono trovati di fronte le richieste di divorzio delle mogli, decise a non passare altro tempo con degli uomini capaci di simili comportamenti.

