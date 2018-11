Figura inquietante spunta alle sue spalle mentre mangia un kebab – VIDEO

Due giovani ragazze britanniche, Jessica e Isabella, avevano passato una serata fuori con alcuni amici e prima di rincasare si erano fermate a comprare un kebab. Quando sono finalmente giunte a casa di Isabella e si sono dedicate a consumare il lauto pasto, questa ha cominciato a riprendere Jessica per testimoniare la poca eleganza con cui mangiava il kebab. Nessuna delle due però immaginava che quello scherzo tra amiche si sarebbe rivelato inquietante.

Il giorno dopo, infatti, Jessica è andata a rivedere il video per farsi una risata, ma mentre lo guardava ha notato un figura inquietante alle sue spalle: ad un tratto nello specchio dietro di lei si vede una figura. Spaventata, Isabella decide di postare il video sul suo account Twitter scrivendo: “Io e Jess eravamo da sole in casa e stavamo dando un’occhiata ai nostri vecchi video, qualcuno mi vuole dire cosa c***o è quel riflesso nello specchio?”.

Il video diventa virale nel giro di 24 ore (da ieri a oggi ha raggiunto il milione e mezzo di visualizzazioni) con utenti e amici delle due ragazze che hanno cercato di dare una spiegazione a quanto si vede nelle immagini. La prima considerazione fatta è stata: “Sarà il tuo fratellino” e Izzy risponde: “Non c’era nessuno in casa”, così tra una battuta “Sono Io” e commenti che tradiscono terrore “Questo video mi ha fatto impazzire”, qualcuno suggerisce tra il serio ed il faceto che si possa essere trattato di un fantasma: “Di al fantasma di uscire di casa” o “Perché nessuno riesce a credere che possa succedere qualcosa di sconvolgente”. Accortasi che la cosa aveva preso proporzioni più grandi di quelle desiderate la ragazza ha cercato di chiudere la questione: “Perché un tweet deve diventare virale quando posto uno stato, faccio fracasso, o mangio un kebab. Non vi preoccupate più del fantasma, sono mortificata”.

So me and iz were the only ones in the house this night, was looking back through our videos DOES SOMEONE WANT TO TELL ME WHAT THE FUCK THAT IS IN THE REFLECTION OF THE WINDOW brb packing my bags pic.twitter.com/jhsbM1yR7Q

— Jess (@JessicaPage10) 15 novembre 2018