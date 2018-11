Roberto Fico attacca Matteo Salvini: “Ha dato uno schiaffo a Napoli e alla Campania”

Fico contro Salvini: “Offende la Campania”

Lo scontro tra il presidente della Camera, Roberto Fico, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si inasprisce sempre più. Ieri il leader della Lega aveva partecipato ad un vertice a Napoli dove aveva garantito un inceneritore in ogni provincia, attaccando sia il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che i centri sociali.

Nella giornata di oggi Fico, in visita al Policlinico di Napoli, ha voluto replicare con durezza alle parole pronunciate da Salvini.

“Un ministro dell’Interno non arriva qui a dice al sindaco di Napoli che i rifiuti se li mangia, perché è il primo cittadino della capitale del sud – ha detto il presidente della Camera – E non definisce ‘quattro scemi’ gli attivisti dei centri sociali, che in questa città hanno fatto anche un lavoro sociale importante. Le parole di Salvini sono uno schiaffo per Napoli e per la Campania”.

“Non ci sarà nessun inceneritore”

Roberto Fico ha poi assicurato che in Campania non sorgerà nessun inceneritore: “Questa terra e questa città hanno già sofferto troppo”. Per Fico c’è invece bisogno di impianti di riciclaggio e riuso dei materiali.

“La percentuale di raccolta differenziata in Campania è quasi 20 punti inferiore a quella di altre regioni italiane – ha replicato Salvini, pur senza mai nominare Fico – Chi dice sempre e solo dei “No” provoca roghi tossici e malattie”.

