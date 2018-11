Un bimbo di 5 anni ha fatto oltre 4000 flessioni consecutive. Il leader lo premia con un’auto

Oltre 4000 flessioni a 5 anni, il leader lo premia

Un bimbo di soli cinque anni ha avuto in regalo una nuova Mercedes bianca dopo aver fatto 4.105 flessioni senza fermarsi. Ramzan Kadyrov, tenente stretto di Vladimir Putin, ha consegnato a Rakhim Kurayev le chiavi dell’auto di lusso come ricompensa per l’ottimo risultato raggiunto dal bambino in sole 2 ore e 25 minuti.

Soprannominato “lo Schwarzenegger ceceno”, il piccolo, che si trova ancora all’asilo, dovrebbe ripetere l’esercizio per stabilire un record mondiale.

Il signor Kadyrov ha detto al bimbo: “Lascia che tuo padre ti guidi su questo, sei degno di guidare una Mercedes bianca.” Non è ancora chiaro se il veicolo è stato pagato dai contribuenti o se provenga dalla ricchezza personale di Kadyrov.

“Il piccolo ha fatto davvero l’impossibile”

Nonostante il bimbo fosse sicuro di riuscire a valicare il muro delle 5000 flessioni, Kadyrov ha riconosciuto che il risultato è comunque straordinario. “Il bambino ha fatto l’impossibile. Ci siamo accordati per incontrarci in un centro fitness e fare un allenamento insieme”.

Il leader ceceno, che governa questa regione russa con il pugno di ferro, è ampiamente criticato per presunte violazioni dei diritti umani nella regione, che è stata devastata da due guerre dopo la caduta dell’URSS.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: