Venerdì 16 novembre 2018: stasera in tv Tale e quale Show, Amiche da morire, Scherzi a parte e Self Less

Anche oggi, venerdì 16 novembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Rai 1 va in onda Tale e Quale Show, una gara fra vip che dovranno imitare in tutto e per tutto dei personaggi celebri del mondo della canzone, reinterpretando i loro brani in diretta e sottoponendosi poi al giudizio dell’immancabile giuria. Su Canale 5 torna Scherzi a parte, storico programma sugli scherzi a personaggi noti delle più diverse estrazioni, ignari di essere vittime scrutate dalle telecamere. Continuate quindi a leggere per scoprire quali film e programmi andranno in onda stasera 16 novembre.

Stasera in TV, venerdì 9 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Tale e quale Show

23:55 – TV7

Rai 2

21:20 – NEMO – Nessuno escluso

23:35 – TG 2 Punto di Vista

Rai 3

21:15 – Amiche da morire

23:05 – Rabona il colpo a sorpresa

Rete 4

21:25 – Quarto grado

00:30 – Confessione Reporter

Canale 5

21:20 – Scherzi a parte

01:15 – TG5 – Notte

Italia 1

21:29 – Self Less

23:55 – The Sixth Sense – Il sesto senso

La 7

21:15 – Propaganda Live

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:30 – Master – Chef Italia 7

Iris

21:00 – Ocean’s Twelve

23:36 – The Good Shepherd – L’ombra del potere

Cielo

21:20 – Lussuria – Seduzione e tradimento

00:20 – Virgins Wanted

Stasera in TV, venerdì 16 novembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Amiche da morire (Rai 3): Gilda si e’ da tempo trasferita in una piccola isoletta del sud e si guadagna da vivere facendo la prostituta in un contesto sospeso tra tradizioni retrograde e modernita’. Durante un’estate, il suo destino si incrocia con quello di Olivia e Crocetta, due donne originarie del luogo, mogliettina felice la prima e bruttina porta sfortuna la seconda. Le tre sono costrette da circostanze fortuite a far fronte comune per mettersi in salvo ma il loro comportamento attira i sospetti di Nino Malachia, brusco commissario di polizia convinto che stiano nascondendo qualcosa.