Carlo d’Inghilterra non è il vero padre del Principe Harry? Spunta la foto che cambia tutto

Cheè undel quale si parla da anni., Maggiore dell’, potrebbe essere l’uomo con il quale– imbottigliata in un matrimonio privo d’amore- avrebbe tradito il marito.

Da quella relazione extraconiugale sarebbe nato Harry. Le voci che girano in tal senso, chiaramente smentite sul nascere dalla famiglia reale, stanno continuando a circolare e ci sarebbero dei nuovi sviluppi, nonostante le dichiarazioni rilasciate lo scorso anno dallo stesso James Hewitt.

Ma, a differenza di quanto si possa pensare, le nuove prove sono tutte a favore di Carlo D’Inghilterra.

Carlo d’Inghilterra non è il vero padre del Principe Harry? Ci sono dei nuovi indizi

Una fotografia pubblicata su Instagram dalla famiglia reale inglese potrebbe mettere definitivamente a tacere le voci secondo le quali Carlo d’Inghilterra non sarebbe il vero padre del Principe Harry. La presunta paternità, per anni, è stata attribuita a James Hewitt, ex maggiore dell’Esercito inglese.

La foto in questione (che vi riproponiamo) ritrae un giovane Principe Carlo appena 27enne. Lo scatto, pubblicato per celebrare il 70esimo compleanno di Carlo (festeggiato lo scorso 14 novembre), mostra una somiglianza assurda con il Principe Harry.

Ma ripercorriamo in breve la vicenda. James Hewitt avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale con Lady D per cinque anni. Questa storia avrebbe generato un frutto: un figlio. Si tratterebbe, per l’appunto, del Principe Harry.

Dal momento in cui il gossip divenne noto grazie ai principali rotocalchi, si cercò di far notare tutte le presunte somiglianze fisiche che ci sarebbero tra i due uomini. Su tutte, la foto che ritrae Hewitt in compagnia di Diana e che mostra i capelli rossi dell’uomo. Rossi come quelli di Harry.

James Hewitt, in un’intervista rilasciata lo scorso anno, ha smentito categoricamente di essere il padre del Principe Harry, rispondendo ad una domanda diretta posta da un giornalista del Sunday Night.

L’ex membro dell’esercito ha anche detto che si tratta di bugie inventate appositamente con lo scopo di vendere più giornali. La foto che ritrae il giovane Carlo d’Inghilterra sembra dare ragione a Hewitt sulle sue dichiarazioni e sembra mettere la parola fine sul contenzioso in atto.

Maria Mento

