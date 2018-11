Donald Trump jr, l’arresto è imminente? nuovi retroscena sul caso Russiagate

Il figlio di Donald Trump rischia l’arresto? Potrebbe infatti essere incriminato nel caso Russiagate, dal procuratore speciale Robert Mueller che a giorni riceverà le risposte scritte dal presidente americano; incriminazione che fa seguito alle ammissioni di un incontro con agenti russi per ‘gettare fango’ sulla rivale elettorale del padre, Hilary Clinton. Secondo quanto emerso Trump sarebbe in queste ore di pessimo umore perchè il rischio di un arresto del figlio potrebbe essere l’innesco dell’impeachment, facendo così cadere il presidente Usa prima della conclusione del suo mandato politico.

Donald Trump pronto a ‘sacrificare’ Don jr?

E si ‘vocifera’ che Donald junior abbia allertato alcuni amici del possibile rischio che a breve vengano coinvolti nell’indagine mentre altri rapporti suggeriscono che il suo arresto sia ormai ‘imminente’. E’ stato il professore di storia politica americana Allan Lichtman a dichiarare al Daily Star Online che ritiene che incriminare Don jr potrebbe essere sufficiente per far cadere il presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, ha aggiunto, crede che Trump sia disposto a ‘sacrificare’ il figlio per proteggere la sua posizione alla Casa Bianca. Questo perchè Trump ha ha lealtà verso nessuno se non verso sè stesso, anche se non è da escludere che possa fare un’eccezione per un membro della sua famiglia. Quando uno dei suoi più stretti collaboratori si mette nei guai, ha ricordato l’esperto, la prima cosa che fa Trump è “gettarlo sotto l’autobus”.