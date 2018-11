Medjugorje, i 10 segreti rivelati ai veggenti: storie ed ombre di una religiosità controversa

Le apparizioni mariane nel sito di Medjugorje, piccola cittadina bosniaca salita agli onori della cronaca proprio grazie a questo fenomeno nell’ormai lontano 1981, sono da sempre al centro dell’attenzione (e non solo da parte dei fedeli che continuano a recarvisi in pellegrinaggio).

Rispetto ad altri luoghi di culto (ad esempio Lourdes), canonicamente accettati dalla Chiesa come mete di pellegrinaggio in nome della Vergine Maria, su Medjugorje soffia da sempre il vento del dubbio. La Chiesa ha lasciato “la porta aperta a future indagini”, volendo citare le parole del Cardinale Tarcisio Bertone pronunciate nel 2007.

Secondo la tradizione, la Regina della Pace (così è chiamata la Vergine nelle apparizioni di Medjugorje) avrebbe rivelato- ai veggenti– 10 segreti che riguardano il futuro dell’umanità. Queste rivelazioni rappresentano un po’ le tappe di questa religiosità controversa di cui si parla da ormai un quarantennio.

I 10 segreti di Medjugorje: le rivelazioni che la Vergine Maria avrebbe fatto ai veggenti

Medjugorje come Fatima. La Vergine Maria sarebbe apparsa e avrebbe rivelato dei segreti, scegliendo alcune “persone speciali”, dei veggenti, alle quali parlare e ai quali spetta il compito di fare da tramite con la Chiesa e con il resto della popolazione.

Anche la apparizioni della Regina della Pace di Medjugorje, in verità molto controverse e sulle quali la stessa Chiesa trova difficoltà a pronunciarsi definitivamente, hanno creato un lascito di segreti che scandisce le tappe della crescita della devozione dei fedeli.

Da un quarantennio a questa parte è cresciuto il volume di pellegrini che ogni anno vi si reca, dando il vita ad un vero e proprio business di settore. Ma quali sono questi famosi 10 segreti di Medjugorje, intorno ai quali tanto si discute? Vediamo di parlarne, di seguito, in maniera sintetica.

Bisogna, innanzitutto, specificare che non tutti i veggenti ricevono le visite della Regina della Pace alla stessa maniera. Coloro che vedono la Vergine ogni giorno hanno ricevuto la rivelazione di nove segreti. I veggenti che invece hanno apparizioni annuali, e non più quotidiane, hanno ricevuto la rivelazione di dieci segreti. Nessuno dei veggenti conosce i segreti rivelati agli altri suoi “colleghi”.

«Io ho dovuto scegliere un sacerdote a cui dire i dieci segreti e ho scelto il padre francescano Petar Ljubicic. Io devo dire a lui dieci giorni prima che cosa succede e dove. Dobbiamo trascorrere sette giorni nel digiuno e nella preghiera e tre giorni prima lui dovrà dirlo a tutti. Lui non ha il diritto di scegliere: di dire o di non dire. Lui ha accettato che dirà tutto a tutti tre giorni prima, così si vedrà che è una cosa del Signore. La Madonna dice sempre: “Non parlate dei segreti, ma pregate e chi sente me come Madre e Dio come Padre, non abbia paura di niente” », ha dichiarato Mirjana.

Mirjana è l’unico dei veggenti che, con un sacerdote da lei scelto, potrà rivelare al mondo i segreti prima che essi si compiano concretamente. I segreti riguarderanno tutto il mondo e non si sa niente di più specifico a riguardo, eccetto che per il terzo segreto che dovrebbe essere un segno di salvezza divina.

Un alone di preoccupazione avvolge il mistero del settimo segreto, per la quale la stessa Mirjana ha chiesto alla Vergine di cambiarne- in parte- il contenuto. In risposta a questa richiesto, la Regina della Pace avrebbe detto alla sua veggente che per far sì che ciò avvenisse si dovesse pregare molto.

Pare che, in generale, i segreti riguardino la pace ed il bene supremo che ne deriva: un valore che oggi è in costante pericolo e questa condizione- qualora non venisse cambiata dall’uomo- potrebbe rendere oscuro il futuro del mondo.

Maria Mento

