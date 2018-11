Perde il controllo dell’auto e si schianta: veicolo trapassato dal guardrail

A dir poco spaventoso lo scenario che vigili del fuoco e soccorritori si sono trovati di fronte. Un’auto letteralmente trapassata da un guardrail, in seguito ad un incidente stradale: è accaduto a Casalserugo, comune della provincia di Padova dove per cause ancora da chiarire il veicolo con a bordo una donna è andato a finire contro il guardrail che ha trapassato il mezzo nella sua interezza; con tutta probabilità la donna al volante avrebbe perso il controllo della macchina all’altezza di via Giuseppe Garibaldi, finendo fuori strada e ritrovandosi faccia a faccia con le lunghe lamiere di acciaio.

L’intervento di ambulanze e vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute ambulanze e vigili del fuoco di Piove di Sacco che hanno soccorso immediatamente la donna, estratta poco dopo dall’abitacolo della Citroen C4 trapassata longitudinalmente dal guardrail. Poi è stata trasportata in elisoccorso nel più vicino ospedale dove i medici ne hanno disposto il ricovero d’urgenza, date le sue gravissime condizioni. Sul posto sono rimasti per oltre un’ora i pompieri: non è stato facile estrarre la donna dalle lamiere semi accartocciate dall’auto, bloccata dal guardrail. L’area è stata inoltre presidiata dai carabinieri, intervenuti poco dopo per gestire il traffico.