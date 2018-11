Rubato il telefono di “Zanza”, l’appello della madre: “Ridateci i suoi ricordi”

Rubato il telefono di “Zanza”, l’indimenticabile playboy

Ha suscitato grande commozione la notizia della morte di Maurizio Zanfanti, conosciuto da tutti come “Zanza”, avvenuta lo scorso 26 settembre.

Zanza era probabilmente il più famoso playboy della riviera romagnola ed era davvero molto noto, tanto che la notizia del suo decesso, avvenuto a causa di un malore all’età di 63 anni, ha lasciato tutti senza parole.

Come se non bastasse questo dolore per la famiglia Zanfanti, di recente qualcuno si è introdotto nell’abitazione della madre, Mara Zanfanti, per mettere a segno una rapina. Durante il furto, i malviventi sono riusciti a sottrarre anche il telefono cellulare di Zanza.

La madre: “Ridateci i suoi ricordi”

A comunicarlo è la stessa famiglia Zanfanti, che ha lanciato un appello affinchè si riesca a ritrovare il telefono cellulare dell’indimenticabile Zanza. Naturalmente, per la famiglia Zanfanti non si tratta affatto di una questione economica, ma piuttosto del valore affettivo che quel telefono rappresenta, dato che contiene ancora molte foto e i messaggi degli amici più cari.

La madre di Zanza ha rivolto quindi un appello ai ladri, che si sono introdotti venerdì scorso nella sua abitazione: “Ridateci i ricordi di Mauro”, ha implorato la signora.

