Sabato 17 novembre 2018: stasera in tv La ragazza del dipinto, Pan – Viaggio sull’isola che non c’e’, Paura in volo e I nuovi eroi

Paura in volo (Tv 8): Dopo una tremenda collisione in volo, un aereo passeggeri, pur non precipitando, diventa incontrollabile e, a una velocita’ molto sostenuta, sfreccia sopra i cieli della Germania. Il computer di bordo, andato in totale avaria, segnala come ultima rotta di viaggio il centro di Berlino. Il comandante e suoi collaboratori, nonostante vari e disperati tentativi, non riescono a risolvere la terribile situazione, mentre le speranze dell’intero equipaggio svaniscono con il passare del tempo…



La nipote (Cielo): Luigi insieme alla moglie Zoraide e all'amico Piero, vanno in villeggiatura in nella loro villa in provincia di Rovigo. Al loro arrivo alla villa, la domestica Doris, avvisa i padroni di casa dell'arrivo della nipote Adele. Sulle prime la famiglia la accetta ben volentieri, poi Zoraide le intima di trovarsi un lavoro. Dopo qualche giorno, arriva alla villa Antonio il figlio di Luigi. Un giorno Zoraide sorprende Antonio mentre la sta spiando e chiede al marito di parlare al figlio da uomo a uomo… I nuovi eroi (Iris): Il sergente Scott e il soldato Luc sono morti in Vietnam nel 1969. Scott, per la verita', ha ucciso Luc, ma quel che importa e' che i due sono stati trasportati negli Stati Uniti e, in gran segreto, criogenati per tornar buoni piu' tardi. Vari anni dopo Scott e Luc sono soldati invincibili, usati per operazioni antiterroristiche. Ma Luc e' sempre buono, mentre Scott continua ad essere un fanatico omicida.

Pan – Viaggio sull’isola che non c’e’ (Italia 1): Durante una notte magica, Peter, dodicenne orfano e ribelle, viene trasportato via nel magico mondo di Neverland. Qui, trovera’ divertimenti e pericoli prima di scoprire il destino che lo fara’ diventare la figura leggendaria per sempre nota come Peter Pan.