Amanda Knox incredula, la proposta di matrimonio è da brividi

Dalla prigione all’altare. La vita è cambiata completamente per Amanda Knox, grazie al fidanzato che le ha fatto una sorpresa davvero unica nel suo genere. Fidanzati da anni, presto i due convoleranno a nozze: lo scrittore Christopher Robinson ha preparato per la Knox una proposta di matrimonio decisamente particolare prima di inginocchiarsi e farle la fatidica domanda. Con una scusa ha fatto uscire di casa Amanda, oggi 31enne, dove ha allestito una sorta di messinscena con un finto meteorite e la colonna sonora del famoso film E.T. – L’extraterrestre a fare da accompagnamento musicale. Quando la Knox ha raggiunto il meteorite, Christopher si è inginocchiato dicendole, “non ho un anello ma ho una grande roccia. Vuoi stare con me finchè l’ultima stella e l’ultima galassia bruceranno?”.

Amanda Knox pronta al matrimonio

Il giovane scrittore ha pensato a tutto, filmando la scena da diverse angolazioni ed utilizzando anche il suo smartphone per riprendere da vicino la reazione di Amanda, che ha trascorso quattro anni in prigione accusata dell’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher.

L’omicidio di Meredith Kercher

Un incubo iniziato il 1 novembre 2007, giorno della morte di Meredith, culminato con una condanna in primo grado nel 2009 insieme a Raffaele Sollecito; fino all’assoluzione del 2011 da parte della Corte d’Assise, per non aver commesso il fatto. Sentenza che nel 2015 è stata ribadita, in seguito ad altri passaggi sia alla Corte di Cassazione che alla Corte d’Assise d’appello di Firenze, anche dalla Corte suprema di Cassazione. Finalmente libera di vivere una vita normale dopo che è stata stabilita la sua innocenza, quello regalatole dal fidanzatto all’esterno della loro casa sarà certamente ricordato da Amanda come uno degli istanti più emozionanti di tutta la sua vita.