Domenica 18 novembre: stasera in Tv L’isola di Pietro 2, Le Iene Show, Jack Reacher – Punto di non ritorno e Ballistic

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 18 novembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Su Canale 5 va in onda la seconda stagione de L’Isola di Pietro, il dottor Pietro Sereni ha ritrovato la figlia Elena ed ha allargato la famiglia con l’ingresso della nipote adolescente Caterina e di Alessandro, ormai fidanzato con Elena, con la quale lavora al commissariato del paese. Un brutto incidente e l’indagine sulla misteriosa morte di Giulia Canale sconvolgono la pace ritrovata. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera domenica 18 novembre 2018 in prima e seconda serata.

Rai 1

20:35 – Che Tempo Che Fa

00:05 – Speciale Tg1

Rai 2

21:05 – N.C.I.S. Conseguenze

21:50 – S.W.A.T. – Barriere – Fantasmi

23:20 – La Domenica Sportiva

Rai 3

21:15 – Le ragazze – Speciale

23:20 – Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’

Rete 4

21:27 – Indiana Jones e l’ultima crociata

00:07 – Hollywood Homicide

Canale 5

21:24 – L’isola di pietro 2

23:21 – Animali notturni

Italia 1

21:20 – Le Iene Show

01:16 – Griffin – Tre registi

La 7

20:30 – Non e’ l’Arena

01:15 – Tg La7 Notte

Tv 8

21:30 – Jack Reacher – Punto di non ritorno

23:45 – Salt

Iris

21:00 – Ballistic

23:03 – Blackhat

Cielo

21:15 – La ragazza che giocava con il fuoco

23:45 – Lussuria – Seduzione e tradimento

Stasera in TV, domenica 18 novembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Indiana Jones e l’ultima crociata (Rete 4): Un miliardario contatta Indiana Jones affincchè si rimetta sulle tracce del Santo Graal, di cui sono state scoperte nuove tracce. L’altro archeologo impegnato nella ricerca e poi sparito era Henry Jones, padre di Indiana.