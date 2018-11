Harry e Meghan, un libro svelerà tutti i retroscena e la data di nascita del figlio?

La data di nascita del figlio di Meghan ed Harry potrebbe essere presto rivelata? E’ quanto sostiene il Daily Star Online secondo il quale il libro della sorella di Meghan, la cui uscita è ormai imminente, potrebbe portare alla luce una ricca serie di segreti, compresa la data di nascita del Royal baby, primogenito della coppia da poche mesi convolata a nozze. Samantha Markle non sembra essere intenzionata a rimanere in silenzio nel suo libro rivelatore “In the Shadows of the Duchess”, raccontando tanti retroscena fino ad oggi mai resi noti: il titolo inizialmente doveva essere “The Diary of Princes Pushy’s Sister, from lullabies to lies” ma è stato poi variato e al Daily Star avrebbe dichiarato che “il mondo non conosce la totale verità e io non so tenermi nulla per me”.

I dettagli del libro della sorellastra di Meghan Markle

Scorrendo tra le pagine del libro si troveranno molti dettagli sul dietro le quinte della vita dei reali: “e credetemi, c’è molto da raccontare”. Samantha, che ha 53 anni, ha anche confermato che spiegherà di essere stata vittima di cyberbullismo da quando la sorellastra si è sposata con il principe Harry. Infine ha spiegato di averlo allungato nelle ultime settimane confermando anche di essersi messa in contatto con l’Fbi per segnalare alcuni troll di Twitter che le hanno causatto problemi. Samantha, che soffre di sclerosi multipla e si trova su una sedia a rotelle, non ha però fornito alcuna specifica anticipazione in merito ai contenuti del libro senza svelaree se effettivamente verranno svelati alcuni segreti riguardanti Meghan.