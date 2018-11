Terremoto, torna la paura in Centro Italia: scossa di magnitudo 4.2

Terremoto a Santarcangelo di Romagna, tante chiamate ai Vigili del Fuoco e i post social

Unaè stata avvertita, poco più di un’ora e mezzo fa (ore 13:48:45), sullaed in molte zone delle. L’del terremoto è stato individuato nel centro di, in Provincia di. Il sisma, di breve durata, ha scatenato la

Un terremoto di magnitudo 4.2 registrato dell’INGV Sala Sismica di Roma ed individuato a 43 km di profondità, con epicentro a Santarcangelo di Romagna (Provincia di Rimini), ha fatto tornare la paura in un centro Italia che non ha affatto dimenticato l’incubo del devastante sisma del 2016.

La scossa è stata avvertita in tutti i centri dell’Emilia Romagna ed in molte località delle Marche, specialmente in Provincia di Ancona, a Senigallia e nel territorio compreso tra Fano e Pesaro Urbino. I cittadini della zona hanno postato molte notizie inerenti sui social e numerose sono state le telefonate ricevute dai Vigili del Fuoco.

La scossa è stata di forte intensità, come conferma l’estensione del territorio sul quale è stata avvertita, ma di breve durata. La paura che si è diffusa tra i cittadini è durata- fortunatamente- solo per qualche istante. Non si sono registrati danni né alle cose né alle persone.

Seguiranno eventuali ulteriori aggiornamenti.

(Foto d’archivio)

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews