Fire Challenge, la nuova (e assurda) mania impazza sul web. Ma il rischio è altissimo

Fire Challenge, un gioco che può rovinare la vita

Giovani che decidono di “darsi fuoco” e pubblicare il video su internet. E’ la nuova moda che sta interessando il web negli ultimi tempi, e che ha già causato diversi ricoveri in ospedale.

Il “Fire Challenge” vede i partecipanti versarsi addosso un liquido infiammabile prima di “accendersi” e pubblicare il video online. Il tutto, ovviamente, senza una ragione apparente.

I filmati della nuova mania stanno affiorando su tutto il web con uomini, donne e persino bambini che partecipano al gioco.

In uno dei video sconvolgenti, un genitore interrompe bruscamente il figlio dal tentativo di darsi fuoco: “Cosa c’è di sbagliato in te? Non lo fai, non lo fai”, prima di mandare via tutti.

La mania era cominciata nel 2014, e dopo un periodo dove sembrava ormai sparita è ripresa negli ultimi tempi.

Il personale specializzato presso il Morriston Hospital di Swansea ha confermato che il numero di adolescenti ricoverati in ospedale con gravi ustioni è decisamente aumentato.

“Molti riportano cicatrici che resteranno a vita”

“Dai pazienti che vedo, i risultati possono essere molto diversi – ha detto Jeremy Yarrow, un chirurgo plastico che lavora presso il Morriston Hospital – Molti hanno riportato cicatrici che resteranno per sempre”.

Il signor Yarrow ha aggiunto che, mentre la maggior parte degli adolescenti che presentano ustioni sono trattati come pazienti esterni, alcuni vengono ricoverati in ospedale per un considerevole lasso di tempo.

“In alcuni casi gravi, a volte a rischio della vita, si interviene anche con complicati interventi chirurgici”, ha aggiunto il chirurgo. Lo scorso mese di agosto, una ragazza di 12 anni di Detroit ha bruciato il 49% del suo corpo dopo aver tentato di fare il “Fire Challenge”.