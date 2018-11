Lunedì 19 novembre: stasera in Tv Nero a meta’ – L’apparenza inganna, Grande Fratello Vip, Agente 007, L”uomo dalla pistola d’oro e Il prescelto

Cosa andrà in onda stasera in tv, 19 novembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro? Newnotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 19 novembre 2018 in prima e seconda serata. Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2018. Il cast è composto da personaggi noti al grande pubblico che condividono la vita quotidiana sotto lo stesso tetto, spiati 24 ore su 24 dalle telecamere. Per il terzo anno consecutivo al timone del programma Ilary Blasi.

Stasera in TV, lunedì 19 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Nero a meta’ – L’apparenza inganna

23:35 – Che fuori tempo che fa

Rai 2

21:20 – Criminal Minds – La cura – Omaggio

23:40 – Night Tabloid

Rai 3

21:15 – Report

23:10 – Prima dell’alba

Rete 4

21:25 – Quarta repubblica

00:32 – Effetto black-out

Canale 5

21:20 – Grande Fratello Vip 2018

00:30 – X – Style

Italia 1

20:34 – Calcio – UEFA Nations League – Germania Vs Olanda

23:32 – Drive angry

La 7

21:15 – Speciale Otto e Mezzo – Becoming Michelle, La storia di Michelle Obama

23:30 – Body of proof

Tv 8

21:25 – Agente 007, L”uomo dalla pistola d’oro

23:55 – Robocop

Iris

21:00 – Il prescelto

23:14 – Seven

Cielo

21:25 – Easy – Un viaggio facile facile

23:20 – Provocazione

Stasera in TV, lunedì 19 novembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Agente 007, L”uomo dalla pistola d’oro (Tv 8): Un simpatico regalo arriva alla societa’ di copertura dell’Intelligence britannico. Un proiettile d’oro con inciso un numero: 007. Messaggio chiaro, a mandarlo un killer di origine cubana, Scaramanga, allevato in un circo e amante degli animali, delle belle donne e della sua proverbiale pistola d’oro. Nessuno l’ha mai visto: ma James Bond cerca di rintracciarlo seguendo varie piste, da Beirut a Hong Kong fino ad un’isola della Thailandia, base segreta del sicario. Al fianco di 007 la pasticciona Mary Goodnight. Tratto dall’ultimo romanzo di Ian Fleming, in cui la figura del killer acquista una fisionomia da alter ego della celebre spia.