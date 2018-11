Mestre: il branco molesta le ragazze sul bus, l’autista interviene e viene picchiato 

Mestre, branco molesta ragazze e picchia l’autista

Una scena di ordinaria follia su un bus ACTV a Mestre, sulla tratta Mestre-Venezia. Un branco di soggetti hanno cominciato a molestare delle ragazze sul bus e quando l’autista è intervenuto, è stato picchiato.

L’alcol è probabilmente complice del pestaggio che c’è stato ieri sul mezzo pubblico, un pestaggio davvero violento ai danni del conducente. Erano le 21. 15 sulla tratta 4L, come segnalano i testimoni, quando sul bus veneto salgono tre ragazzi, probabilmente un po’ alticci e che hanno esagerato con l’alcol.

Cominciano a scattarsi i selfie, e a fare gli sbruffoni. Ad un certo punto, se la prendono con alcune ragazze presenti sul bus, apostrofandole in modo pesante.

L’autista picchiato dal branco

A quel punto il conducente, stufo del comportamento del gruppetto, è intervenuto per fermare il gruppo di esaltati che avevano probabilmente esagerato con l’alcol. Ma per lui non si è messa bene, perché il gruppo ha cominciato a prendersela con lui e a picchiarlo di fronte agli occhi dei testimoni atterriti e sconvolti. Il branco ha picchiato selvaggiamente l’autista come racconta Il Gazzettino, e tutto per aver cercato di fermare le molestie ai danni di alcune ragazze. Alla fine i testimoni hanno chiamato i soccorsi.

