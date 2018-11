Nadia Toffa, su Instagram con carattere, grinta e sensualità: così la Iena affronta la terapia

La lotta di Nadia Toffa contro il tumore che da mesi la affligge continua. Nonostante la grande difficoltà del momento, la Iena non ha mai perso la sua consueta grinta e si è sempre mostrata ai suoi followers esaltando il suo spirito combattivo.

Della sua malattia, di cui parla anche nel suo libro (ai tempi foriero di grandi polemiche), Nadia Toffa ha fatto una specie di cronaca, raccontando praticamente quasi in diretta cosa le accade. Ecco come si è mostrata oggi, su Instagram, proprio alla vigilia di un altro appuntamento con la terapia che la attende domani.

Nadia Toffa su Instagram, la (sexy) Iena continua a combattere il cancro con grinta

Domani la attende una giornata intensa da dedicare alla terapia, ma per questa sera Nadia Toffa non vuole affatto pensarci e si prepara a trascorrere una serata in compagnia degli amici. Così la Iena si è mostrata ai suoi followers su Instagram, sfoggiando un look molto giovane e positivo.

“I’m a monster” recita la maglietta che indossa nella foto proposta sul social e Nadia chiede a tutti i suoi ammiratori se questa sua mise sia apprezzata.

Tantissimi i commenti, positivi, che sono arrivati in risposta: partendo da chi le scrive di divertirsi e arrivando a chi la sprona a non mollare contro una malattia difficile da sconfiggere, l’abbraccio virtuale per Nadia Toffa è sempre molto avvolgente.

Non rinunciando alla sensualità che, in questi casi, può aiutare a dare un tocco di positività in più. Gli occhi ed il viso leggermente truccati, un sorriso che mette in mostra i denti bianchi, le unghie smaltate di rosso e le trasparenze della maglietta nera che mette in bella mostra la forma dei seni.

Maria Mento

AGGIORNAMENTO: dopo il post di ieri, in cui Nadia si è mostrata in tutta la propria sensualità in vista della terapia odierna, la amata conduttrice delle Iene ha aggiornato i propri fan con un ulteriore post, in diretta dall’ospedale

FORZA NADIA!

