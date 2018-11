Toro si imbizzarrisce ed aggredisce un veterinario durante una visita: l’epilogo è tragico

Un toro imbizzarrito ha aggredito ed incornato un medico veterinario che lo stava visitando. Il veterinario, purtroppo, è morto a causa delle gravissime ferite riportate nel corso dell’aggressione. Il dramma si è svolto oggi in Provincia di Belluno (Veneto) e il professionista rimasto ucciso è Paolo Casarin, di 52 anni.

Veterinario incornato da un toro a Belluno, il drammatico incidente è avvenuto in un’azienda agricola

Paolo Casarin, 52 anni, è il veterinario che questo pomeriggio ha perso la vita presso un’azienda agricola di Cet, frazione di Belluno (Veneto). L’uomo si era qui recato per lavoro, per visitare un toro. La visita, però, non è andata come previsto: l’animale si è imbizzarrito e lo ha incornato, uccidendolo.

Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:00. Secondo quanto si apprende dai dati disponibili, il toro avrebbe incornato il medico all’addome. L’animale sarebbe stato poi sedato dai Vigili del Fuoco. Sul luogo è giunta, oltre ai già citati Vigili del Fuoco, anche la Polizia.



Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, i quali hanno soltanto potuto accertare il decesso del professionista. Era stato allertato anche l’elisoccorso che non è mai intervenuto: si sospettava che il veterinario versasse in gravissime condizioni e non che si fosse già spento. Paolo Casarin era un professionista molto apprezzato nella zona e gestiva due ambulatori.

