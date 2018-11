Dario Corallo, biografia e curriculum: tutto ciò che dovete sapere sul giovane candidato PD

Chi è Dario Corallo? Tutto ciò che c’è da sapere sul giovane candidato del PD

Proseguendo l’esperimento sulle ricerche Google più effettuate dagli italiani, in questo episodio della rubrica ci siamo voluti soffermare su un altro politico, uno che recentemente è balzato agli onori della cronaca e che fino a poco tempo fa non era conosciuto dai più. Stiamo parlando di Dario Corallo, giovane candidato alle primarie del PD che recentemente è balzato all’attenzione dei media per le affermazioni contro i vertici del partito, rei a suo avviso di aver elevato a dogmi delle posizioni politiche di destra, correlate ad un attacco trasversale al virologo Burioni, uomo simbolo della lotta ai ‘No Vax‘.

Incuriositi anche noi dal personaggio ci siamo lanciati in una ricerca sul motore di ricerca, per avere maggiori informazioni su Corallo in primo luogo e per capire se le nostre curiosità sono condivise dalla maggior parte degli italiani. Dalla ricerca è ovviamente risultato che una delle chiavi più ricercate è “Video”, seguito da “Luogo di nascita” e da “Curriculum“, andiamo dunque a soddisfare le curiosità sulla provenienza e sulla formazione del giovane candidato che ha attirato l’attenzione di tutti all’Assemblea nazionale del Partito Democratico.

Chi è Dario Corallo: biografia e curriculum del giovane candidato PD

Per rispondere alla prima curiosità ovvero il luogo di nascita del candidato alle primarie del PD, vi lasciamo alcune note biografiche: Dario Corallo è nato a Roma il 21 ottobre 1987 e compirà dunque domani 31 anni. Il ragazzo è nato e cresciuto nel quartiere Eur, ha frequentato il liceo Classico Francesco Vivona e si è laureato in Filosofia all’Università Sapienza. Titoli scolastici a parte, nel suo curriculum appare una consistente formazione politica: sin da giovanissimo ha fatto parte del circolo Laurentino 38, dove si è iscritto al PD dal giorno della sua fondazione. Nel 2008 diventa portavoce dei Giovani Democratici di Roma, incarico che ricopre fino al 2009.

Nel 2014 è coordinatore per la campagna di Roma e del Lazio e dopo l’ottimo risultato raggiunto diviene Capo Ufficio Stampa e responsabile dei Giovani Democratici (incarico che svolge tutt’ora). Infine nel 2016 diventa collaboratore dell’ufficio stampa del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali. Oggi è il volto nuovo delle primarie del PD, l’uomo di rottura, quello che potrebbe ottenere i consensi di coetanei e più giovani.

