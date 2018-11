Diciott’anni e senzatetto: “Mi manca essere una normale adolescente”. La terribile storia di Imogen – VIDEO

“I thought I’d be doing my A-levels and applying for universities. I didn’t expect to be on the streets” (“Pensavo di fare domanda per l’università. Non m’aspettavo di ritrovarmi per strada”, più o meno).

E’ quello che racconta Imogen, ragazza 18enne di Bristol cacciata di casa e divenuta homeless, una senza tetto.

Non si tratta di un caso eccezionale in Inghilterra, anzi: secondo le statistiche i giovani homeless in Regno Unito sono oltre 100.000.

Cacciati dalla famiglia una volta raggiunta la soglia della maggior età, si trovano senza un tetto sotto il quale stare e si mettono in coda per poter ottenere un alloggio temporaneo, offerto dallo Stato.

Imogen – in questo servizio ad opera della ‘BBC’, che vi proponiamo in coda – narra la sua condizione e ci mostra la sua vita quotidiana nell’arco di oltre 40 giorni.

Gira per la con poco cibo, con qualche assorbente, con i trucchi (per mantenere un briciolo di femminilità – ed effettivamente la mantiene: nonsotante la drammatica condizione si tratta di una bellissima ragazza).

Si ritrova a dover chiedere ospitalità agli amici, che però spesso nemmeno le rispondo al telefono.

Ci sono dei volontari che aiutano i meno fortunati, ma si tratta di un aiuto limitato a singole notti.

Imogen si trova così a vivere una vita in cui è necessario pensare a quello che è possibile fare giorno per giorno.

“I miss to be a normal teenager, instead of being suddenly an adult. An homeless adult” (“Mi manca essere una normale adolescente, invece di essere tutto d’un tratto un adulto. Un adulto senzatetto”), racconta.

Vediamo anche la sanità mentale della ragazza che viene meno (nelle statistiche mostrate dalla ‘BBC’ viene evidenziato come l’80% dei senzatetto han problemi mentali), con tanto di tentativo di suicidio, fino all’happy ending: la ragazza trova un letto dove stare, in una struttura pubblica (come accade ad un solo giovane su otto), ed inizia l’università.

Per lei, ci potrà essere un futuro. Ma per quante altre Imogen il destino sarà avverso?