Jane Alexander si confessa: “Volevo farlo a tre con due famosi comici”. Pio e Amedeo rispondono su Instagram con la canonica verve

Jane Alexander e il threesome con i comici. Pio e Amedeo rispondono

Lillo e Gregg, Gigi e Andrea , Luca e Paolo.

Sono solo tre dei sodalizi artistici che in Italia vedono due comici spalleggiarsi nell’arco della carriera.

La confessione hot di Jane Alexander avvenuta nel corso del Grande Fratello Vip, avvenuta durante un momento di relax in casa, quando la ex modella ha raccontato di aver proposto un threesome ad un famoso duo comico, ha scatenato il totonomi.

Queste le parole della Alexander (che ha lasciato comunque intendere che la cosa non è mai andata in porto): “C’è stato ad un certo punto un duo comico piuttosto noto italiano ed io ero andato in totale fissa per questi qua e continuavo a dire che un giorno o l’altro sarebbero stati miei. Un giorno scrivo ad uno di loro: ‘Mi piaci. Ho sempre sognato di fare l’amore con te e coso, quindi se vuoi contattarmi questo è il mio numero di telefono'”.

Un altro duo comico piuttosto noto – quello composto da Pio e Amedeo – non ha potuto non cogliere la palla al balzo, dimostrando la loro canonica verve con un post Instagram: