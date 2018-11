Maltempo in tutta Italia: trombe d’aria a Salerno, in Calabria e sulla Costiera Amalfitana

Trombe d’aria impressionanti, tanta paura

Il maltempo sta mettendo nuovamente in ginocchio l’Italia, da Nord a Sud. Non solo è comparsa la prima neve anche a quote collinari, ma molte zone sono state raggiunte da venti molto forti che stanno causando anche diversi problemi e disagi.

In alcuni casi, queste condizioni atmosferiche così complicate stanno sfociando in vere e proprie trombe d’aria, che stanno terrorizzando le popolazioni di diversi centri. La più impressionante è quella che si è verificata a Salerno, dove il vortice che si è formato all’interno del porto commerciale ha fatto ribaltare alcuni container.

Nonostante l’enorme paura, la tromba d’aria non ha fortunatamente causato vittime nè feriti. Il grosso vortice ha poi interessato anche Vietri, sulla costiera amalfitana, anche qui senza provocare feriti.

In Calabria la tromba d’aria investe un treno

Come detto, anche un’altra zona d’Italia è stata raggiunta da una violenta e improvvisa tromba d’aria, che si è abbattuta principalmente sulla tratta ferroviaria Catanzaro Lido – Crotone, investendo un treno locale all’altezza della stazione di Roccabernarda (Kr).

Il vento è stato talmente forte da sballottare il convoglio, che fortunatamente è rimasto sui binari e non si è ribaltato. La forza della tromba d’aria ha però distrutto i vetri del treno, causando il ferimento (non grave) di alcuni passeggeri. Due persone sono state trasportate in ospedale.

