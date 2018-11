Martedì 20 novembre 2018: stasera in tv Il segreto, La Bella e la Bestia, Le Iene e Wyatt Earp

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 20 novembre sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti e interessanti sono i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 20 novembre 2018 in prima e seconda serata. Su Italia 1 va in onda Le Iene Show con un doppio appuntamento settimanale, in diretta e in prima serata. Tutte le domeniche conducono Nadia Toffa e, a rotazione, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Ogni mercoledì al timone del programma ci sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Stasera in TV, martedì 20 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:30 – Calcio – Amichevole – Italia Vs USA

23:15 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Il Ristorante degli Chef

23:25 – Alle Origini della Bontà

Rai 3

21:15 – Cartabianca

00:00 – TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 – Il segreto

23:22 – Amori & incantesimi

Canale 5

21:21 – La Bella e la Bestia

23:22 – Matrix

Italia 1

21:15 – Le Iene Show

00:50 – Mai Dire Grande Fratello Vip

La 7

21:15 – Di Martedì

01:00 – Otto e mezzo

Tv 8

21:30 – Master – Chef Italia 7

22:45 – Master – Chef Italia 7

00:00 – X Factor 2018 Live 1

Iris

21:00 – Wyatt Earp

01:09 – A deriva

Cielo

21:15 – Fur – Un ritratto immaginario di Diane Arbus

23:40 – The Sex Police

Stasera in TV, martedì 20 novembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

La Bella e la Bestia (Canale 5): 1810. Belle e’ una dei sei figli di un mercante che, caduto in disgrazia, ha perso ogni suo possedimento e ricchezza. A differenza delle altre sorelle, Belle e’ una ragazza dai modi gentili, umile e dotata di buon cuore che non ha mai dato peso al denaro. La sorte di Belle pero’ e’ nelle mani del padre che stringe un redditizio accordo con la Bestia, un orribile uomo maledetto in cerca di amore e redenzione che vive in un immenso castello…