La Sicilia trema ancora: intenso sciame sismico, oltre 30 scosse dalle 6

La Sicilia trema ancora: intenso sciame sismico nel catanese

Dopo il violento terremoto del mese scorso con epicentro a Biancavilla (Catania) e l’allerta tsunami in seguito al terremoto nel Mar Ionio a largo della costa greca, la Sicilia continua a tremare, mettendo in agitazione i propri abitanti. In queste ore, infatti, è stato registrato nella provincia di Catania un intenso sciame sismico iniziato alle 5:57 con epicentro ad Adrano e magnitudo 2.3 sulla scala Richter. Questa prima scossa è stata seguita da altre 21 scosse in rapida sequenza tra Adrano (il centro maggiormente colpito), Biancavilla e Bronte, l’ultima delle quali alle 7:01 del mattino. Si è trattato di scosse di intensità medio bassa con magnitudo comprese tra 1.8 ed il 2.6 (a Biancavilla).

Passate le 7 del mattino le scosse si sono diradate nel tempo, solo altre due tra le 7 e le 8. Il fenomeno ha ripreso intensità superate le 8: da quell’ora fino alle 10 circa sono state infatti registrate altre 9 scosse, tutte d’intensità medio bassa. Lo sciame sismico ha continuato a far tremare i paesini del pedemontano anche alle 11, con altre 4 scosse di cui la più forte è stata registrata ad Adrano (magnitudo 2.6).

Sciame sismico nel catanese: l’Etna si prepara ad eruttare?

Un tale fenomeno sismico in prossimità del vulcano attivo più alto d’Europa richiama alla mente un’attività magmatica di grossa proporzione. Possibile infatti che l’Etna si stia preparando ad eruttare e a confermarlo è un’esperto dell’INGV di Catania: “Tutto ha una ragione, ogni singola scossa di Terremoto”, spiega Salvatore Giammarco a ‘MeteoWeb’, eliminando l’ipotesi di un sisma di origine tettonica. L’esperto spiega inoltre che già da un anno a questa parte l’Etna sta procurando degli sciami sismici di grossa entità, segnale che si prepara ad una corposa eruzione: “Si tratta di una dinamica legata alla normale attività del vulcano, alla sua vita”, ha quindi affermato in conclusione.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews