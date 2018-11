Tra Meghan e la Regina c’è sempre più tensione. “Si veste come una star di Hollywood”

Meghan Markle e la Regina sempre più “rivali”

La tensione tra Meghan Markle e la Regina sembra essere tornata a livelli discretamente alti. Il motivo pare essere ancora una volta la modalità “ribelle” della Duchessa del Sussex, stando ai media britannici.

Pare che la Regina abbia espresso molte perplessità sulle decisioni prese dalla moglie del Principe Harry dal giorno del matrimonio. In particolare, Elisabetta è rimasta sorpresa dalla scelta del colore dell’abito da sposa di Meghan: il bianco, secondo i canoni, non si addice ad una donna divorziata.

Gli abiti da sposa bianchi sono tradizionalmente visti come un simbolo di purezza: una volta che una donna ha sposato e consumato la relazione, non può più vestirsi di bianco perché ha perso la verginità.

“Non deve vestirsi come una star di Hollywood”

La tensione è stata nettamente percepita anche durante il loro viaggio a Runcorn, Cheshire, per la loro prima visita insieme.

Sembra che Meghan sia stata informata dagli aiutanti della regina che Elisabetta avrebbe indossato un cappello per il fidanzamento, e che anche Meghan avrebbe dovuto farlo. Ma la duchessa del Sussex si è rifiutata, e la Regina non avrebbe affatto gradito.

In un’altra occasione, Meghan ha indossato uno smoking nero per un’esibizione del musical Hamilton: tuttavia, questo colore viene utilizzato dalla Famiglia Reale in situazioni di lutto. Inoltre, il vestito mostrava le sue gambe nude di qualche centimetro sopra il ginocchio. Anche per questo, sembra che alla sposa del principe Harry sia stato chiesto “di iniziare a vestirsi meno come una star di Hollywood e più come una Royal”.

