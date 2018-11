Incidente fatale, furgone finisce addosso al tir incolonnato. Niente da fare per il conducente

Ancora una tragedia sulle strade italiane. Un incidente terribile, avvenuto sull’autostrada A23, ha spezzato per sempre la vita di Luca Martellozzo, 46 anni.

Per Luca Martellozzo inutili i soccorsi

La vittima, che lavorava comeper la Benozzi Engineering di Piombino Dese, era originaria di Camposampiero ed era residente a Loreggia, nella provincia di Padova. L’uomo si trovava, un Fiat Ducato, quando ad un certo punto è andato a finire addosso ad un tir.Il mezzo pesante si trovava incolonnato nel traffico formatosi in seguito. L’impatto tra il Ducato guidato da Luca Martellozzo e il tir, avvenuto lungo la A23 all’altezza di Bicinicco in direzione di Palmanova, in provincia di Udine, è stato davvero violentissimo.

Sul posto sono subito giunti i mezzi di soccorso, con i sanitari che hanno provato di tutto per cercare di salvare la vita al 46enne. Ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato del tutto inutile. Sul posto sono intervenuti oltre al 118 i vigili del fuoco per rimuovere i mezzi incidentati e la polizia stradale di Palmanova per i rilievi insieme al personale di Autovie.

Le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto. Molto probabilmente Luca Martelozzo non si sarebbe accorto dell’incolonnamento e non avrebbe fatto in tempo a frenare.