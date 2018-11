“Sono innamorato di un’altra”: la fidanzata perde la testa, lo uccide, lo taglia a pezzi e ne fa risotto

Fidanzata perde la testa, uccide il suo uomo e ne fa risotto

Una donna marocchina residente negli Emirati Arabi è stata arrestata dalla polizia dopo che il fratello del suo fidanzato ha trovato un dente di quest’ultimo all’interno di un frullatore che la donna teneva in cucina. L’uomo si era recato a casa della cognata perché negli ultimi mesi aveva perso le tracce del fratello e, a differenza del solito, non gli rispondeva al telefono. Deciso a scoprire il perché di tale comportamento, ha fatto visita alla donna e mentre girava per la cucina ha notato che nel frullatore c’era un dente umano. L’uomo ha immediatamente chiamato la polizia e dalle indagini è risultato che quel dente apparteneva proprio al fidanzato della donna. Gli agenti l’hanno quindi arrestata accusandola di omicidio e lei ha immediatamente confessato le sue colpe, dicendo loro di aver ucciso il fidanzato in un momento di follia.

Fidanzata perde la testa quando le dice che sposerà un’altra donna

Secondo quanto riportato su ‘Metro.co.uk‘, questo truce evento si è verificato dopo che la donna ha scoperto che presto sarebbe stata lasciata. Prima che lo uccidesse, infatti, il fidanzato le aveva confessato che avrebbe sposato un’altra donna, nonostante la loro relazione durasse da 7 anni senza che ci fossero avvisaglie di problemi. La donna si è infuriata (per anni aveva provveduto al suo sostentamento ed alla sua formazione), ha ucciso l’uomo e dopo lo ha tagliato a pezzi per nasconderne il cadavere. Non contenta ne ha frullato alcune parti del corpo, azione che lascia pensare al procuratore che possa averlo cucinato e servito come carne in una tradizionale pietanza locale con il riso conosciuta come ‘Machboos’.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews