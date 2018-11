Matricola universitaria si ammala e muore dopo pochi giorni: psicosi adenovirus

Olivia Paregol, studentessa della Maryland University di appena 18 anni, è morta lo scorso martedì in seguito ad alla contrazione di un virus scambiato per influenza. Secondo quanto riferito dal preside dell’Università, la giovane sarebbe stata colpita da adenovirus ed è morta pochi giorni dopo averlo contratto. La famiglia di Olivia ha fatto sapere che la ragazza lottava da tempo con la malattia di Chron (un’infiammazione gastrointestinale di origine autoimmune che abbassa le difese immunitarie) e che possibilmente è stata questa condizione di salute che ha permesso il diffondersi del virus nel suo corpo e a renderlo letale.

Nel frattempo l’Università sta prendendo le misure necessarie per evitare che l’adenovirus si diffonda nel campus colpendo altri studenti o insegnanti. Tutti i ragazzi che dovessero soffrire di sintomi influenzali o che per malattie autoimmuni, diabete o altre patologie sono costretti a prendere medicinali che abbassano le difese immunitarie sono stati invitati a presentarsi da un medico entro le prossime 48 ore. Le superfici di tutto il plesso universitario, comprese quelle dei dormitori sono state pulite per evitare che il virus possa diffondersi per contatto con le stesse.

Psicosi adenovirus negli Stati Uniti: 35 decessi tra cui 23 bambini da settembre

Lo stesso giorno in cui è stata data la notizia della morte della studentessa universitaria, i media americani hanno comunicato una statistica inquietante riguardante le morti per adenovirus avvenute negli ultimi due mesi in New Jersey: è salito infatti a 35 il numero di vittime della malattia da settembre ad oggi, tra questi ci sono 23 bambini. Intanto i media ricordano che l’adenovirus è una malattia respiratoria che può essere trasmessa per contatto o per via aerea con starnuti e tosse e che nella maggior parte dei casi non è letale: lo diventa se a contrarla è una persona che per vari motivi ha le difese immunitarie basse.

