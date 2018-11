Melegatti riapre ed assume: Natale 2018 dolce per il noto brand dei pandori italiani

“La festa è più dolce perché c’è Melegatti con te”, ci ricordava un jingle, negli anni ’90 (negli anni ’80, invece, si soffermava sui concorsi, comunque caratteristici del brand).

Con gli anni, poi, la Melegatti – azienda dolciaria fondata da Domenico Melegatti nel 1894 – ha dovuto attraversare difficoltà di vario tipo, soprattutto di natura economica (come ci ricorda la pagina Wikipedia dedicata all’azienda nel 2016 la società entrò in crisi a causa di due fattori: “la forte concorrenza da parte della nota azienda Bauli e l’investimento molto oneroso per l’apertura di un nuovo stabilimento a San Martino Buon Albergo, vicino Verona, che avrebbe dovuto consentire di rendere l’attività industriale della società meno stagionale attraverso la produzione di prodotti dolciari vendibili per tutto il periodo dell’anno”).

Le difficoltà sono proseguite fino a quest’anno (con tanto di fallimento nello scorso maggio, dopo la chiusura prima dello scorso Natale): adesso l’azienda dolciaria veronese è pronta a ripartire, riaprendo forni e cancelli grazie ad un investimento di 13,5 milioni di euro da parte della famiglia vicentina Spezzapria, che controlla Forgital Group.

Torneranno al lavoro 35 dipendenti – pronti a produrre soprattutto i pandori, che identificano da sempre l’azienda – ma non solo: diverse posizioni lavorative sono aperte e andando sul sito ufficiale (o cliccando qui) ci si può candidare.

Una ottima notizia per una eccellenza italiana (nei giorni in cui la Pernigotti si avvia verso la chiusura): la speranza – in primo luogo per i dipendenti dell’azienda – è che adesso le tribolazioni siano finite.

